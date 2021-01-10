تفاصيل أزمة "الحشيش" بين باسم سمرة ورحاب الجمل.. خلاف "يمس سُمعة بلد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، حربا ضروس، بين فنانين مصريين، يشتركان معا في عمل واحد.

حرب باسم سمرة ورحاب الجمل اشتعل فتيلها خلال دقائق ووصلت ذروتها بعد سويعات، حتى أن الاسمين أصبحا الأكثر تداولا على محركات البحث في مصر، وأصبح خلافهما الأكثر اهتماما من قبل الفضائيات.



خلاف رحاب الجمل وباسم سمرة





البداية كانت من الفنانة رحاب الجمل، التي شنت هجوما حادا عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر، حسب كلامها.

وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك وإنت تعتبر ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب.. ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".





وأضافت: "لكن تدخل أمس (الجمعة) بروفة فيلم إانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ده ما تتسامحش عليه ولازم تتعاقب وبالقانون.. لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".





وكان الفنان باسم سمرة، طرفا في خلافين بأحد أماكن السهر في القاهرة، الأول كان الفنان محمد رمضان، والذي أشارت له رحاب الجمل بالفنان الذي تلقى ضربة من باسم سمرة، فيما كان الفنان الآخر مطربق المهرجانات عمر كمال، الذي سخر منه باسم أيضا في حفلة أخرى.





أول تعليق من باسم سمرة

بعد منشور رحاب الجمل، فوجئ المتابعون بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق مقتضب من الفنان باسم سمرة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام": "الكلام مش بفلوس يا جملاوي"، في إشارة إلى اسم عائلة الفنانة رحاب الجمل.

هجوم جديد من رحاب الجمل

في المساء، وعبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ، على فضائية "MBC مصر"، قالت الفنانة رحاب الجمل: "إمبارح كان عندنا بروفة في القاعة التي استأجرتها المنتجة، والمنتج الفني للفيلم، وفوجئنا بالأستاذ باسم بيقول للممثل أحمد سلطان خد لف دي.. وهذا ما اعترضنا عليه جميعًا وقولنا له مينفعش إحنا في مكان عام وفيه كاميرات".





وأضافت: "بعدها قمت من جنبه لأن تصرفاته معجبتنيش، وبقى عصبى وبيقول إزاى تمنعوني أشرب حشيش.. وكمان طلب خمرة من الأوتيل ولكن المنتجة وكل الحضور رفضوا تصرفاته وأبلغت المنتجة الأوتيل بإغلاق الحساب".

وتابعت: "بعدها بدأ يشتم بألفاظ غير مقبولة بالأم والأب وسباب، واضطر أمن الأوتيل للتدخل وإخراجه بره القاعة، وهناك شهود على كل ما حدث وسأطلب شهادة كل الحضور وحتى الأوتيل وتفريغ كاميرات القاعة التي كنا نجلس فيها".

وأكدت رحاب أنها غادرت القاعة بعد كل ما حدث لأن دموعها نزلت من الخضة، وأنها ستلجأ للقضاء لاستعادة حقوقها في كل ما قاله باسم وكل ما فعله.

باسم سمرة يدخل على الخط





وبدوره، وعبر البرنامج نفسه، علق الفنان باسم سمرة، على الاتهامات التي وجهتها له رحاب الجمل، قائلا: "أنا مستغرب إن الموضوع ده قالب الدنيا.. ده أتفه من كده وأبسط من كده".

وأضاف: "الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقولها استني شوية يومين أو 3 وبعد كده سافري لأن فيه تظبيط في الفيلم وقالت بعد كده خلاص بعتذر عن العمل كله.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأوضح قائلا: "كانت موجودة في مسلسل معي، واللي عرفته أنها طلبت مبلغ كبير فمرضيوش في المسلسل ومشوها، هي افتكرت إن أنا اللي مشيتها من المسلسل والفيلم.. أنا مش بقول كده عشان أطلع في دور البرئ.. أنا بعرف أخد حقي بدراعي.. واللي هيغلط فيا هظبطه وهزعله.. دي ناس عاوزه تشتهر على حسابي".

وأضاف: "ده أنا آخر مرة جايبها من القسم.. جوزها نصاب وكان لابس ملابس وزارة الداخلية وماسك اتنين لاسلكي.. ورحت جبتها من القسم عشان التصوير يكمل.. هي ست مدعية، أي حد هيتكلم عني هزعله فورًا.. وهروح للأستاذ أشرف زكي والنقابة والقضاء".

أشرف زكي يضع حدا للخلاف على الهواء





من جانبه، أعلن الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين بمصر، إيقاف أي ممثل يكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا "أن الإساءة لمصر وليس لأسماء، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التي كتبت شكوى على صفحتها على "فيسبوك".

وأضاف زكي، خلال برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" المصرية: «ليس لدي فيس بوك، وأحد أصدقائي أرسل لي ما كتبته رحاب الجمل، وقلت لها: (فيه نقابة.. واللي عندك قوليه فيها.. والنقابة تجيبلك حقك في 5 دقائق)".

وتابع: "نحن أمام حل وهو التحقيق، أو حله بالتراضي، لأن الأمر أساء للفنانين أكثر مما يتعرضون للإساءة، هذا سلوك يخيف الناس، فالفيلم الذي حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات الفن، وليس الحوادث".

وتابع زكي: "الواقعة لم تكن في مكان تصوير، ولكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، هذه سمعة بلد.. والنقابة تقدر تخلي الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتي لأن الأمر يزداد كل ساعة".

قرار الإيقاف





بعد وقت قصير من مداخلة أشرف زكي، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، التي يترأسها "زكي"، إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل، ومنعهما من مزاولة المهنة، على خلفية الأزمة التي أثارتها رحاب الجمل مؤخرًا.

وقال "زكي" في تصريحات للإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر": "أصدرت قرارًا بإيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل، وعليه يمنع عليهما مزاولة المهنة في مصر وخارجها".

وتابع: "هنجيب كل الكاميرات وهنحقق في الموضوع ده".

وأكد أنه سيتم التحقيق في الواقعة خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن ما حدث إساءة للوسط الفني المصري بالكامل، موضحا أن قراره المفاجئ جاء بسبب عدم التزامهما بالصمت تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة.

ختامها شكر

في نهاية اليوم (السبت)، علقت رحاب الجمل مرة أخيرة، عبر حسابها على فيس بوك وقالت: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".



