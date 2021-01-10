شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد يونس ينضم إلى أسرة مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد يونس ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وبشرى وليلى عز العرب، ومن تأليف هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى .





ويتناول "الاختيار 2"، بطولات الشرطة المصرية فى تصديها للعمليات الإرهابية والتى تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذى استشهد على يد العناصر التكفيرية عام 2013، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وشارك الفنان محمد يونس عدد من الأعمال من ضمنها مسلسل "فوق السحاب" و"الزائر" وغيرها من الاعمال .