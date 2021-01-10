شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية دوا ليبا تستقبل عام 2021 بإطلالات مميزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قررت أن تبدأ عام 2021 بالظهور بإطلالات متعددة جعلت البعض يجد صعوبة فى التعرف عليها، فبعد ظهورها هذا الأسبوع بشعرها الطويل باللون البنى بعدد من الصور التى كشفت عنها، قررت أن تظهر بشعر قصير " garçon " باللون الأشقر، و ظهرت مرة اخرى بشعر مستعار أشبه بشعر إيقونة الجمال "مارلين مونرو" وذلك من أجل مجلة vogue في نسختها البريطانية.

دوا ليبا 2021

وتعود دوا ليبا من جديد بإطلالة مميزة بعدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" فاختارت هذه المرة أن تظهر بشعر قصير باللون الأشقر بينما ظهرت مرتدية "بورنوس" باللون الأبيض" ، بينما كانت تدخن " السجائر"، و قد علقت دوا ليبا على الصور فكتبت : "عام جديد، نفس الشيء بالنسبة لى".

يذكر أن دوا ليبا تحدثت لمجلة "vogue " عن علاقتها بعارض الأزياء الشهير أنور ابن الملياردير محمد حديد، حيث التقيا لأول مرة فى يونيو 2019 وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد، حيث أكدت أنهما يفضلان دائما الحفاظ على خصوصية علاقتهما، بينما أشارت إلى أن ما تقوم بنشره هى و أنور من صور مقاطع فيديو قصيرة ما هي الا لحظات مميزة يريدون أن يشاركوها مع محبيهم و عشاقهم، واستكملت قائلة: "سنعرض لك فقط بقدر ما نريدك أن تراه" ، وخلال حديثها للمجلة قالت دوا ليبا أيضا أن حياتها المنزلية "طبيعية حقا" وأن مسيرتها الغنائية الناجحة لا تحدد دائرتها إطلاقا.