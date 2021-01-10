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وفاة هادى الجيار..تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر والدفن بمقابر أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - تشيع جنازة الفنان الفنان الكبيرالراحل  هادى الجيار  الذى توفى منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس ، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

توفى منذ قليل، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما.

 

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الفنان هادي الجيار

 

إصابة هادى الجيار بكورونا

 

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

 

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هادي الجيار

 

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

 

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هادي الجيار

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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