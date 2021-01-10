هبة مجدي رفقة زوجها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة رفقة زوجها المطرب محمد محسن.

ونشرت هبة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعُرض للفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

واحتفلت الفنانة هبة مجدي بحفل زفافها على محمد محسن، يوليو 2016، وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الفن والمشاهير، وأنجبت منه ابنتها "دهب".