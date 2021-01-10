"انتظروني في رمضان 2021".. فرح الزاهد تنضم لأبطال مسلسل "الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استقر المخرج رؤوف عبد العزيز، على الفنانة الشابة فرح الزاهد، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل "الطاووس"، مع الفنان جمال سليمان والفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

ونشرت فرح، صورا لها من كواليس "الطاووس"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، جمعتها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والفنانة سميحة أيوب، وعلّقت عليها: "أخيرًا ، انتظروني في رمضان 2021.. العمل مع الأساطير".

المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، وهو سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير.

"الطاووس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان، النجوم سهر الصايغ وسميحة أيوب وفرح الزاهد.