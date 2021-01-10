تامر حسين يجيب.. هل قصد عمرو دياب دياب دينا الشربيني في أغنية "شكرا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، عن سعادتهما بسبب ردود الفعل حول أغنيتهما "شكرا" مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وذلك خلال حوارهما ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية on.

وخاطبتهما مقدمة البرنامج الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "رغم نجاح الأغنية لكن أنا حاسة أنها أغنية رجالي بحتة، أنها أغنية فيها احتقان ونفسية سودة جدا"؛ فرد تامر حسين: "لأ والله.. أنا عملت شكرا وحسيت أنها قرار، أنا ناس كتير في حياتي في 2019 و2020 حبيت أقولهم شكرا، اللي بيتلكك نقوله شكرا".

وعقبت الحديدي قائلةً: "الأغنية كمان عملت مشاكل وناس كتير قالت ده عمرو دياب بيغنيها لدينا الشربيني.. الأغنية دي أنتوا عاملينها امتى؟"؛ فرد حسين: "لأ خالص الحقيقة.. الأغنية دي بقالها سنة ونص أو سنتين، وأنا لما عملتها قلت للفنان عمرو دياب أنها نابعة من تجربة شخصية في حياتي يشعون طاقة سلبية وعن الأشخاص السلبية، أنا كان نفسي أقول للناس من خلالها اللي عايز يفضل في حياتي يكون جميل ويساعدني على نجاحي، واللي يبث طاقة سلبية بقوله شكرا، هي تجربة شخصية ليّا وليست للفنان عمرو دياب".

وأعرب عزيز الشافعي عن استيائه من إعلان المطرب رامي صبري عدم تعاونه معه مرة أخرى مدعيا أنه قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

أغنية "شكرا" لعمرو دياب من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.