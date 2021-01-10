فن ومشاهير

وفاة الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بكورونا عن عمر 71 عاما

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القاهرة - سامية سيد -  

توفى منذ قليل الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

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الفنان هادي الجيار

 

إصابة هادى الجيار بكورونا

 

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

 

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هادي الجيار

 

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

 

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هادي الجيار

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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