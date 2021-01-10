شكرا لقرائتكم خبر عن خالد إبراهيم ينضم لفريق مسلسل "الاختيار 2" أمام كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان خالد إبراهيم لنجوم مسلسل " الاختيار 2 " للمخرج بيتر ميمي ، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وبشرى وليلى عز العرب، ومن وتأليف هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى .

وقال خالد إبراهيم لليوم السابع : هذه المرة الثالثة التي اتعامل فيها مع شركة سينرجي وهي شركة محترمة توفر للفنان الجو الملائم للعمل وتتعامل مع الفنانين بشكل محترم ، كما أنني فخور بالعمل مع المخرج بيتر ميمي وكل فريق الإخراج معه من مساعدين وسعادتي لا توصف بالوقوف أمام النجم كريم عبد العزيز .

وكشف خالد إبراهيم لليوم السابع أنه انتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده في المسلسل ويتبقي له مشهد واحد فقط وينتهي نهائيا من التصوير .

خالد إبراهيم يعرض له حاليا مسرحية " سينما مصر " للمخرج خالد جلال ويقدم من خلالها عدد من الشخصيات المختلفة منها الشخصية التي قدمها فريد شوقي في فيلم " صاحب الجلالة " وشخصيته أيضا في فيلم " جعلوني مجرما " ، كما يقدم شخصية الفنان صلاح منصور " العمدة " في فيلم " الزوجة الثانية " .

مسلسل " الاختيار 2 " سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.