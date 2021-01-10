شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد ضيفة علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365 فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الديفا سميرة سعيد، اليوم الأحد، ضيفة على الزميل علي الكشوطي، وذلك على تليفزيون الخليج 365، فى حلقة خاصة بمناسبة عيد ميلادها، حيث تكشف الديفا سميرة سعيد عن أمنيتها فى 2021، وعن فلسفتها فى الحياة، وأسرار تألقها، إضافة إلى أعمالها الجديدة فى الفترة المقبلة.



سميرة سعيد وعلي الكشوطي

وتكشف الديفا سميرة سعيد، فى حوارها مع الزميل علي الكشوطي، عن أسباب نجاح أغنيتى "واقع مجنون" و"قط وفار"، وألبومها المؤجل بسبب فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على طرح النجوم العديد من الألبومات، كما تتحدث عن تعاونها مع المخرج اللبنانى نضال هاني.

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون والـK-pop مع الفيوجن بوب، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبنانى نضال هانى.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ60 عاما، وشارك فى لجنة تحكيمه كل من: الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه؛ بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخرا، وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التى تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربى كى يقدموا أصواتهم رغبة فى التفات أحد المدربين لهم.

سميرة سعيد

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد فى مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى، وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

سميرة سعيد