س و ج.. تعرف على تفاصيل ألبوم زين مالك الجديد بعنوان "Nobody Is Listening"

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى زين مالك أن يطلق ألبومه الغنائى الجديد خلال شهر يناير الجارى وهو الخبر الذى لاقى حماس قطاع كبير من عشاقه و محبيه حول العالم ، وتصدر الخبر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة مثل "رولينج ستون" و "أى تى كندا" .

ما هو اسم ألبوم زين مالك الجديد؟

ألبوم زين مالك الجديد الذى ينتظره الملايين من محبيه وعشاقه حول العالم يحمل اسم "Nobody Is Listening" ، وهو الألبوم الثالث الفردى الذى يقدمه زين مالك .

متى يتم إطلاق ألبوم زين مالك الذى يحمل اسم "Nobody Is Listening"

قرر النجم العالمى زين مالك البالغ من العمر ( 27 سنة ) أن يطلق ألبومه الغنائى "Nobody Is Listening" يوم الجمعة 15 يناير الجارى، وقد بدأ زين مالك تسجيل هذا الألبوم منذ بداية عام 2020.

كم أغنية يحتويها البوم زين مالك؟

يضم ألبوم "Nobody Is Listening" 11 أغنية منهم أغنيتين اطلقهم زين مالك من أجل الترويج للألبوم، والاغنيتان هما : " Vibez " التى أطلقها الساعات الماضية و أغنية "better" التى أطلقها مالك شهر فى سبتمبر الماضى.