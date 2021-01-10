"متجبش سيرة عمرو دياب".. رسالة تامر حسين وعزيز الشافعي لرامي صبري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حل الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، ضيفان على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية on.

ووجه تامر حسين، رسالة إلى المطرب رامي صبري بعد أزمة الثلاثي بسبب أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب؛ قائلا: "رامي من أجمل الأصوات الطربية في جيله، بس ممكن ينجح من غير ما يعمل مشاكل مع زمايلك، أو بادعاء ملوش لازمة وغير أخلاقي عشان تشوّه صورة زمايلك، وأنا مش هحرجك والمسامح كريم".

أضاف حسين مخاطبا رامي صبري: "يا ريت متجبش سيرة الفنان عمرو دياب في جملة، أنت بتحرجنا معاه لما تقول إننا ادينالك أغنية وبعد كده ادينهاله، والموقف لا أساس له من الصحة وأنت عارف أن عندنا إثباتات كتيرة، وأنا مش هقولك تعتذر وكفاية الاعتذارات اللي أنت بعتهالنا مع زمايلنا".

وعقب عزيز الشافعي: "لا مش كفاية، لأن الراجل ادعى عليّا حاجات غلط، ادعى عليّا حاجتين والاتنين غلط، غلط غلطتين، فأنا ليّا حق، وأنا بقوله كل سنة وأنت طيب، ويارب دايما ناجح ومتفوق، وإن شاء الله تتعامل مع كل الملحنين اللي في العالم اللي بتحترمهم وبيحترموك".

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.