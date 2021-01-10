"خلصوا كورونا وتعالوا عوموا".. هالة صدقي تنشر فيديو من شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها من مدينة شرم الشيخ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت صدقي على الفيديو قائلةً: "بما إني عايشة هنا فلازم أعرفكم على أجمل الأماكن في بلدنا، في أوروبا تلج وبرد وكورونا، وفي شرم الشيخ شمس وبحر وعوم ودفا وطاقة، خلصوا الكورونا وتعالوا عوموا".

وشاركت الفنانة هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "ليه لأ"، بطولة النجوم: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، وتأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.