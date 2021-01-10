وحيد حامد يكشف مصير "الجماعة 3" قبل وفاته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شنّ الكاتب الكبير وحيد حامد، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، وذلك في آخر لقاء تليفزيوني له عرضته قناة "الشرق" الإخبارية، السبت، وسُجل قبل وفاته يوم 2 يناير الجاري عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد حامد، أن الجماعة كانت تسعى غالبية الوقت لتأسيس جيش موازي، موضحا أن سياسات الإخوان كانت مرفوضة بشكلٍ قاطع، إذ كانت ترغب في وجود تنظيم غير شرعي لاغتيال الناس، لافتًا إلى أن فظائع تلك الجماعة ظهرت بشكلٍ واضح عقب عرض الجزء الأول من مسلسله الشهير "الجماعة" والذي عُرض عام 2010.

وكان يواصل وحيد حامد، كتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" إلا أنّ القدر حال دون ذلك، إذ قال في حواره مع "الشرق": "الجزء الجديد هيبدأ من بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر"، لافتًا إلى أن الأخير كان عضوا في جماعة الإخوان لفترة من الوقت.

وتابع: "من يُنكر ذلك هو المُخطئ ولست أنا، أنا لدي العديد من الأدلة والبراهين والشهود، التي تُثبت أنهم كان عضوًا في جماعتهم"، مؤكدًا أنه كان سيُبدي اعتذاره فور حال ارتكابه أي أخطاء وردت في مسلسل "الجماعة" بجزأيه الأول والثاني.

وأوضح أنه يتعرض لشخصيات سياسية موجودة، من خلال أعماله الفنية، وتلك الشخصيات لها مُحبين وكارهين، متابعًا: "أنا لا أنتمي لأي أحد من هؤلاء، أنا مُتلزم بالحقيقة.. الحقيقة هي السلاح بتاعي".