"كانوا واخدني بالحضن".. خالد النبوي ينشر صورة مع محمود ياسين وفاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي صورة تجمعه بالنجمين الراحلين محمود ياسين وفاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق "النبوي" على الصورة قائلا: "قلت لهم أنا الصغير يبقى أنا اللي في الوسط، ضحكوا وفرحوا.. كنت فرحان قوي إني وسطهم وهما كانوا واخدني بالحضن".

أضاف: "من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة والعلام عن قرب من فنهم وإنسانيتهم، محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وحشتوني جدا".

ويواصل الفنان خالد النبوي تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف" بمشاركة النجوم: غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري وغيرهم، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.