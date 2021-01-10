خبير فلك يثير الفزع في الوسط الفني المصري: وفاة فنان كوميديا وفضيحة مدوية لنجمة وطلاق هؤلاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 03:28 صباحاً - تسبب عالم الفلك المصري محمد فرعون، في إثارة الفزع داخل الوسط الفني، بعدما أطلق توقعاته للعام 2021، وفي مقدمتها وفاة نجم كوميديا "كبير المقام والسن" ورفض الكشف عن اسمه، ولكنه كتب بالأسماء توقعات سلبية جدا تخص الحالة الاجتماعية والصحية للعد كبير من النجوم من بينهم تامر حسني ومحمد منير ويسرا.

شيرين عبد الوهاب تنجح فنيا وتفشل عائليا

فرعون أطلق توقعاته لنجوم الفن المصري فجر اليوم السبت، وقال في بدايتها: من توقعاتي في ٢٠٢١ وفاة فنان كوميديا كبير أضحكنا كثيرا والله اعلي واعلم، وتوقع جمهوره أن يكون النجم المقصود عادل إمام أو سمير غانم، ولكنه رفض الكشف عن الاسم، كما توقع فضيحة مدوية لنجمة شهيرة جدا ستؤدي لانتهاء مسيرتها الفنية، ورفض أيضا الكشف عن اسمها.

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ووضع فرعون قائمة ضمت 30 توقعا يخص نجوم الفن والإعلام، من بينها مؤشرات سلبية لبعض النجوم قائل: محمد رمضان حظوظك هذا العام ضعيفه ومشاكل وعراقيل كثيرة تقابلك وتودع عزيز وغالي عليك.

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أضاف: تامر حسني تصادفك أكثر من مشكله ونجمك في حالة هبوط والانفصال والطلاق، كما توقع سقوط النجم محمد منير في عدة أزمات صحية قد تؤثر على مسيرته كمطرب.

وتابع: أحلام بعض من المشاكل تطاردك وبعض الخسائر المالية، كما توقع للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي التعرض لمشاكل صحية كبيرة، وهو نفس توقعه لمواطنتها النجمة إليسا، كما توقع لها بعض الأزمات في العمل، وتوقع للنجمة شيرين عبد الوهاب أزمات عائلية عاصفة قد تنتهي بالانفصال ولكنها ستنجح في مشروعاتها الفنية، بينما توقع ليسرا النجاح الفني ولكنها ستعاني من عدة أزمات صحية.

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وتوقع فرعون أن يتخلى الحظ عن عمرو دياب في مجال العمل، ولكنه سيلازمه عاطفيا مع ارتباط جديد، وأشار إلى ان النجمة التونسية درة طالعها عكس دياب حيث ستنجح في العمل وتعاني عاطفيا.

الجانب الإيجابي في توقعات فرعون كان من نصيب مي عز الدين حيث تنبأ لها بالنجاح في عمل فني وإعلان زواجها، كما توقع تألق مني ذكي ولكنه حذرها قائلا: تعود لكي الحظوظ القوية وتتألقي هذا العام وتخلصي من بعض الاشخاص في حياتك حاقدين حاسدين لكي.

كما توقع زوال الحظ السيء من مسيرة أحمد مكي وعودته للتألق من جديد، وبنفس الوقت استمرار تألق كل من أمير كرارة وحسين الجسمي وياسر جلال وراغب علامة وإياد نصار وعمرو سعد ورابح صقر وياسمين صبري.

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وتوقع فرعون عودة غادة عادل إلى زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، ودخول سمية الخشاب في تجربة عاطفية جديدة ستتوج بالزواج، مع تألقها فنيا واستعادة بعض من بريق النجومية، كما توقع انتهاء أزمات ريهام سعيد رغم تعرضها لبعض الأحقاد.

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