فيديو.. القصة الكاملة لأزمة رحاب الجمل وباسم سمرة حتي الإيقاف عن العمل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه أصدر قرار بإيقاف الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: "تم منعهم من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع".

وكشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل المشاجرة التي حدثت مع الفنان باسم سمرة وأثارت جدلا واسعا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "النهار" قائلة: "كان عندنا بروفة لفيلم سينمائي ومنتجة العمل قررت إننا ناخد قاعة في مكان عام علشان مقر الشركة صغير".

وأضافت:"روحنا أحد الفنادق، واجتمعنا كلنا وحضر باسم سمرة، ومن أول ما دخل وكلنا لاحظنا أنه عصبي

جدا، وحصل موضوع لف السجائر والحشيش وكله مسجل على الكاميرات وأنا بلغت نقيب الممثلين بكل اللي حصل".

وتابعت: "كلنا اعترضنا علشان شكلنا قدام الناس، وبدأ يثور علينا كلنا، وكان فيه عصبية شديدة، وبدأ يزعق ويشتم الكل بألفاظ بشعة جدا، وطلب إنه يشرب حشيش".

ورد الفنان باسم سمرة على اتهام الفنانة رحاب الجمل له بالإساءة ولبقية أبطال فيلم "الديك العياط"، أثناء التحضير للعمل، بصورة له عبر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلّق قائلاً: "الكلام مش بفلوس".

كما قال الفنان باسم سمرة في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: "الموضوع بسيط والفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها

سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقول لها استنى شوية يومين وسافرى.. لأن في أمور خاصة بالراكورات والفيلم وقالت بعد كده خلاص أنا بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف باسم: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها وافتكرت إني أنا اللي مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز أطلع دور البريء لأني أقدر آخد حقي".

وختم باسم حديثه قائلاً:"أنا آخر مرة جايبها من القسم بسبب زوجها وهي ملهاش ذنب وأنا أحترم النقابة وقرارها".

يذكر أن الفنانة رحاب الجمل كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضه تعتبره حق مكتسب".