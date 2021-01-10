شكرا لقرائتكم خبر عن "حلمي بكر شهريار الفن" فيلم من إخراج الناقد الفني عاطف سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن والفنان الكبير حلمي بكر، أنه نزل من بطن أمه وهو يقول "دو ري مي فا صول لا سي".

وفي الفيلم التسجيلي الروائي "حلمي بكر شهريار الفن"، والذى أخرجه الناقد الفني عاطف سليمان يهاجم حلمي بكر في حواره بالفيلم "أحلام" مؤكدا أنها دائمة التغيير في أرائها الفنية.

وتناول الفيلم أيضا، أهم ألحان حلمى بكر والتي وصلت لـ 1800 لحن بخلاف الحانه للفوازير، ووضعه الموسيقى التصويرية لعشرات المسرحيات والافلام السينمائية.

كما تضمنت أحداث الفيلم الذي يمتد 38 دقيقة، أشهر زيجات حلمي بكر بداية بالفنانة سهير رمزي، ثم شاهيناز طوب صقال شقيقة الفنانة شويكار إلى ان وصل عدد زوجاته لرقم 15 وكان بينهن صحفيات وطالبات يصغرهن بسنوات كبيرة.

كما تناول الفيلم قصة حياته منذ ولادته بالقاهرة إلى خلافه الكبير مع أخر زوجاته والتي طلقها بعد انجابها ابنته الثانية ريهام 4 سنوات.

ويتحدث حلمى في الفيلم، عن عبد الوهاب وعبد الحليم وصباح ووردة وشادية وغيرهم وسيعرض الفيلم في عدد من القنوات الفضائية .

كما يتحدث عدد من الفنانين والنقاد عن الملحن الكبير، حلمي بكر منهم المطرب الكبير لطفي بوشناق والشاعر الغنائي صلاح فايز والناقد الفني علي فقندش والموسيقار منير الوسيمي والفنان احمد بدير والناقد مصطفى الطهطاوي والفنان حسين نوح

، وقامت بالتعليق على الفيلم الإعلامية الكبيرة ايناس جوهر.