شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: لا أحب الخيانة ومعنديش حاجة أخجل منها فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى: الناس أحيانا بتخونك لأنها بتغير منك أو بتحسدك على نعمة وأنا مش فارقة معايا.

وعن خيانة أحد أقرب صديقاتها لها وأخذت زوجها الأول منها، أجابت الأمر لا يعنيني الآن وأنا ست متجوزة وبحب جوزى الحالى، وعقبت مبتسمة اللى خدته القرعة تاخده أم الشعور.

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، إنها لا تحب الخيانة، وأنها قدمت دورا في مسلسل "خيانة عهد" عكس شخصيتها الحقيقية ولهذا الدور نجح.

وتابعت عبير، إنها من ضمن عيوبها أنها حنينه جدا زيادة عن اللزوم، والمثل الشعبى اللى بيعبر عنها "امشي عدل يحتار عدوك فيك"، والحمد لله معنديش حاجة أخجل منها في مشوارى الفني.

وأشارت إلى أنها وغادة عبد الرازق أصدقاء جدا، لكنها لم تقابلها من سنوات؛ بسبب المشاغل.

وعُرض لعبير صبري مؤخرا فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة كل من: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام، وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماما بشكل كوميدى.