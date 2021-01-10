شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور نادرة فى حياة والدة حسن الرداد بعد وفاتها.. أبرزها الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت منذ قليل، فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد وحرصت عائلة الفنان سمير غانم على نعيها من خلال وسائل السوشيال ميديا بعد دقائق من إعلان خبر رحيلها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها من خلال أكثر من صورة نادرة لها أحدها بأحد المناسبات مع الفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجة ابنها.



والدة حسن الرداد بجواره مع الفنانة دلال عبد العزيز وبناتها

وكان حسن الرداد قال بعد وفاة والدته: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".



والدة حسن الرداد معه هو ورامى رضوان وايمى ودنيا

بينما حرصت كلاً من الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان على نعى والدة الفنان حسن الرداد بعد وفاتها مؤخراً، حيث كتبت دنيا سمير غانم من خلال حسابها على موقع انستجرام : "البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن و نيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة و الدعاء".



ايمى سمير غانم مع والدة حسن الرداد

كما نعت النجمة إيمى سمير غانم، وفاة حماتها ووالدة زوجها النجم حسن الرداد، حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.



حسن الرداد ووالدته فى صورة



والدة حسن الرداد مع دلال عبد العزيز



والدة حسن الرداد معه بحفل زفافه