شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز ضيف شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد عز كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من الفنان أحمد عز وهند صبرى، ويظهر في أول حلقتين بأربع مشاهد مهمة ضمن الأحداث، ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى يعرض للفنان محمد عز حاليا مسلسل "ضربة معلم" تدور أحداثه حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شىء فى العمل ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقى ورياض الخولى ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومى سليم وسلوى عثمان وياسمين البشبيشي ومحسن منصور وإنعام سالوسة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل ضربه معلم تعرض حلقاته من يوم السبت إلي الأربعاء الساعة 8 مساءً وتعاد فى الساعة 12 من منتصف الليل على قناة CBC.