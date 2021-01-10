شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: لم أرغب فى إنجاب أطفال ولو ربنا رزقنى أتمنى بنت وأسميها ورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبري، إنها بعد وفاة والدها، لم أكن أريد الإنجاب لأنى كنت رافضة فكرة إنك تجيب طفل وتموت وتسيبه، وكانت إرادة ربنا أنني لم أرزق بأطفال.

وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، وبالنسبة لى أنا قمت بتربية أخواتى بعد وفاة والدى وتحملت المسئولية، ولو ربنا رزقنى بأولاد، أتمنى أن تكون بنت علشان أعرف اتعامل معاها وأسميها ورد.

وعلى جانب آخر قالت عبير صبري أنها من قبل الزواج، رسمت خطوط حمراء لأدوارى التى أقوم بيها، وزوجي لم يطلب منى الاعتزال وبيشجعنى وفخور بأعمالى، وكان بيقولى لو أنا عرفتك بعد مسلسل خيانة عهد مكنتش اتجوزتك أنتِ أبدعتى في الدور جدا.

وعُرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.