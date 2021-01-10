شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ورامى رضوان ينعيان والدة حسن الرداد.. اعرف ماذا قالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كلاً من الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان على نعى والدة الفنان حسن الرداد بعد وفاتها مؤخراً، حيث كتبت دنيا سمير غانم من خلال حسابها على موقع انستجرام : "البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن و نيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة و الدعاء".



دنيا سمير غانم تنعى والدة حسن الرداد

في حين كتب الإعلامى رامى رضوان في تعليقه عبر انستجرام أيضاً: "خالص التعازى لأخويا حسن الرداد في وفاة الغالية والدته، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة والهم ذويها الصبر والسلوان، انا لله وانا إليه راجعون، أرجو قراءة الفاتحه لها والدعاء لها".



رامى رضوان على انستجرام

وتوفيت منذ قليل، والدة الفنان حسن الرداد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفنان بموقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب منشورا، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".