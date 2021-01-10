شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "ديك العياط": أسعى للصلح بين رحاب الجمل و باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل الرومى، مخرج فيلم " ديك العياط" لـ"الخليج 365"، إنه يسعى للصلح حاليا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، مشيرا إلى أنه يعقد جلسة حاليا فى منزل باسم سمرة للصلح، مؤكدا أنه لن يستغنى عن باسم سمرة، خاصة أن الأخير سيقدم الشخصية بشكل جيد للغاية.

وترجع تلك الواقعة، عندما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير فى حالة سُكر حسب كلامها، وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."

فيما قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن باسم سمرة تقدم بشكوى رسميا ضد الفنانة رحاب الجمل يتهمها بالتشهير به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه سيتم التحقيق فى مسألة الخلاف بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل وتبادلهما الاتهامات والألفاظ الخارجة، معقبا: "مينفعش نهاجم أو نتجاوز ضد بعض علي السوشيال ميديا والمتضرر عليه التقدم بمذكرة للنقابة للتحقيق فيها.. لن نسمح بأن نكون مادة للناس، والمفروض الحفلة تبقى على صحفات الفن مش صفحات الحوادث".