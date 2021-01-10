شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يرد على رحاب الجمل فى بيان: تختلق وقائع غير حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفنان باسم سمرة بيانا رسميا، للرد على الفنانة رحاب الجمل بعد هجومها عليه من خلال نشرها منشور وصفته خلاله بالممثل "السكران"، واتهمته بالتطاول عليها وعلى زملائها خلال البروفة الخاصة بالفيلم الذى يجمعهما وهو "ديك العياط".

وقال خلال البيان: "فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة، وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستُجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهّر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن باسم سمرة تقدم بشكوى رسميا ضد الفنانة رحاب الجمل يتهمها بالتشهير به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه سيتم التحقيق فى مسألة الخلاف بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل وتبادلهما الاتهامات والألفاظ الخارجة، معقبا: "مينفعش نهاجم أو نتجاوز ضد بعض علي السوشيال ميديا والمتضرر عليه التقدم بمذكرة للنقابة للتحقيق فيها.. لن نسمح بأن نكون مادة للناس، والمفروض الحفلة تبقى على صفحات الفن مش صفحات الحوادث".