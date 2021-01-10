شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: زوجى لم يطلب منى الاعتزال ومعجب جدا بدورى فى خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إن شقيقتها الإعلامية مروة صبرى لا تصلح للتمثيل؛ لأنها عصبية ومتشددة جدا بآرائها ومش بتسمع لحد وكنا كل يوم هنجيبها من القسم وهى إعلامية شاطرة ومميزة.

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، تعليقا على صورة زوجها أيمن البياع، أنا بترعب من زوجى دكتور أيمن البياع، المحامى، لأنه عصبى جدا، لكنه حنين أوى، وهو شخصية مسيطرة جدا فى البيت، وأنا من النوع اللى بقول حاضر ونعم فى البيت.

وتابعت عبير صبرى: قبل الزواج رسمت خطوطا حمراء لأدوارى التى أقوم بيها، وزوجي لم يطلب منى الاعتزال وبيشجعنى وفخور بأعمالى، وكان بيقولى لو أنا عرفتك بعد مسلسل خيانة عهد مكنتش اتجوزتك انت أبدعتى في الدور جدا.

وعُرض لعبير صبري مؤخرا فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة كل من: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر فى الحلقة بشخصية سيدة متزوجة، وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماما بشكل كوميدى.