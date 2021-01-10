شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل ردا على تصريح باسم سمرة "جبتها قبل كده من القسم": هرد قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة رحاب الجمل ععلى تصريح الفنان باسم سمرة، والتى قال خلالها "جبتها قبل كده من القسم وآى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت"، قائلة : "هرد على ده قانون.. إن شاء الله النيابة هتطلب التفريغ الكاميرات هيأكد كلامى.. وفيه تهديدات جتلى هيبعتلى بلطجية.. والحكاية امبارح كان عندنا بروفة القاعة اللى مؤجراها المنتجة.. فراح باسم رمى علبة سجاير وقال لسلطان خد لف ده.. وقالت المنتجة مينفعش احنا فى فندق.. والمنتج الفنى بيقوله ايه ده، ومينفعش احنا فى مكان عام وفيه كاميرات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "هطلب شهاد اللى كانو متواجدين.. وقومت قعدت بعيد من باسم.. وبقى عصبى وبيقول إزاى تمنعونى أنى أشرب حشيش.. كل واحد كان مسئول على كلامه.. وباسم طلب خمرة وكلهم استاء وطلبوا الويتر وقف الحساب وقعد يشتم فى الويتر ويطاول على الزملاء".

وعلق الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وابسط من كده.. الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى.. لان فيه تظبيط فى الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".

وتابع :"أخر مرة جيبها من القسم.. لأن جوزها كان نصاب وماشى بـ2 لاسلكى ورحت جبتها من القسم وكانت ملهاش ذنب، أى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت.. وبحترم النقابة جدا فى قرارها".