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القاهرة - سامية سيد - اتهمت الفنانة رحاب الجمل، الفنان باسم سمرة بسبها، وبالاعتداء على كل الموجودين فى بروفة فيلم ديك العياط، وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، قالت رحاب الجمل إن الفنان باسم سمرة حضر لمكان البروفة، ولكنه كان فى حالة عدم اتزان ولاحظت ذلك، وبدأ الفنان شرب "الحشيش" فى المكان، وهو ما اعترضت عليه رحاب الجمل.

وأضافت رحاب الجمل فى تصريحاتها لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنها بمجرد ما اعترضت على ما قام به الفنان باسم سمرة، سبها وسب كل الحاضرين فى المكان، وتحول الأمر لمشادات بينه وبين الحراس فى المكان، مؤكدة أنه كان فى حالة هستيرية ومرعبة لكل الحاضرين.



تفاصيل خناقة الحشيش بين باسم سمرة ورحاب الجمل



تفاصيل خناقة الحشيش بين باسم سمرة ورحاب الجمل



تفاصيل خناقة الحشيش بين باسم سمرة ورحاب الجمل



تفاصيل خناقة الحشيش بين باسم سمرة ورحاب الجمل