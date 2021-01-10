شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين: أغنية "شكرا" ملهاش دعوة بعلاقة عمرو دياب ودينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين ضيفين على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة on، وكشف الثنائي عن سر التعاون بينهما من أكثر من أغنية، حيث قال تامر: "عزيز عنده ذوق معين في الفلكلور وأنا بحب دا جدا وبدأنا بأغنية يوم تلات وكانت قرفتنا حلوة مع بعض"، في حين قال عزيز: "أنا في الأساس بلحن وتامر من أهم الشعراء في الوطن العربي، وإحنا حبينا التعاون مع بعض عشان نطلع شكل جديد، وآخرها أغنية شكرا لعمرو دياب".

وغنى الثنائى على الهواء، من خلال استضافة افتراضية أغنية "شكرا".

وعن الخلافات التي ثارت على الأغنية حول إذا كانت من البداية أغنية رامي صبري أم عمرو دياب، قال عزيز الشافعى: "أنا عمري ما اشتغلت مع مغني على أغنية وروحت ادتها لحد تاني، ولو هو مش عاوز يشتغل معايا هو نجم كبير، وأنا وتامر ساهمنا في نجاحه بس الكلام اللي قاله رامي مش صحيح".

في حين قال تامر حسين: "أنا أخجل من إنى أقول إن رامي كان يسعى وراء التريند، ليه بندخل عمرو دياب في أي كلام، بس الحركة دي عيب أوي؛ لأنه اتهام بالباطل، لأن أول ما المطرب بياخد قرار في أغنية لازم يكون فيه عقد، ودا محصلش وهو غلط، ولغاية اللقاء دا هو عمال يعتذر أمام أصدقاء مشتركين بينا وأنا برفع من عليه الحرج ومش عاوز اعتذار في العلن بس يا ريت دا ميحصلش تاني".

وكشف تامر حسين أن أغنية "شكرا" لا تخص علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، قائلا: "الأغنية تخصني وأنا كنت عاملها عشان اقول لكل حد بيصدر طاقة سلبية في حياتي اطلع منها".