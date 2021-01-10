بعد أيام من تكريمه.. وفاة الشاعر عبدالعزيز عبدالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير عبدالعزيز عبدالظاهر، بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان الكبير محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعي صديقي الغالي جدا على قلبي الكاتب والشاعر عبدالعزيز عبدالظاهر".

وتابع: "كتب لي.. أهلا شمس عن الحضارة المصرية القديمة في ٤ شرائط تمثيلية غنائية.. أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك ويلهمني الصبر والسلوان".

وكان الفنان محمد صبحي قد كرم الشاعر الراحل ضمن احتفالية ٥٠ سنة فن بمدينة سنبل، ونظرا لحالته الصحية استلمت ابنته إيناس عبدالظاهر التكريم.