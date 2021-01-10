مندوب إيران بالأمم المتحدة: لا نتوقع تغييرًا في سياسة أمريكا اتجاهنا في عهد بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توقع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن لا تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية، تغييرًا في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال روانجي، مساء أمس السبت، إن أمريكا استخدمت ورقة الحظر طيلة السنوات الأخيرة، وذلك من أجل الحصول على امتيازات، وستواصل هذه الوتيرة.

وعن التحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن لجوء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى توجيه ضربة نووية إلى طهران، قال إنه "نظرًا للأجواء الدولية الراهنة بما فيها في الداخل الأمريكي وفيما يرتبط بالقرارات والإجراءات المحتملة لترامب في الأيام الأخيرة لولايته، فإنني شخصيًا استبعد أن يثير موضوع الضربة النووية المخاوف. رغم أنه لا ينبغي استبعاد أي موضوع بسبب أنه شخص لا يمكن توقعه، إلا أنه لن يتجه إلى ذلك، ومع ذلك علينا أن نحافظ على حذرنا".