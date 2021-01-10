"حماتي وصاحبتي وأمي".. إيمي سمير غانم تنعي والدة حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة إيمي سمير غانم، والدة زوجها الفنان حسن الرداد، السيدة فادية الرداد، والتي أعلن رحيلها مساء السبت.

ونشرت إيمي، صورة لها مع حسن الرداد والدته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إن لله وإن إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليّا وبوستك ليّا كل يوم الصبح".

أضافت: "فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب، طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك.. بحبك".

وأعلن حسن الرداد مساء السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.