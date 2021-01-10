"سلميلي على فادي وبابا".. حسن الرداد يعلن وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، مساء السبت.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.