أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لن نضحي باسم مصر من أجل خلافات صغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أي ممثل يهاجم زميله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل الأمر لشطبه من النقابة نهائيا، لأن الإساءة للوسط الفني المصري وليس لأسماء بعينها، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التي اتهمت الفنان باسم سمرة بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم "الديك العياط"، وذلك عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وأضاف زكي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع خيري رمضان وكريمة عوض: "لن نضحي باسم مصر وقيمتها الفنية من أجل خلافات صغيرة، إحنا مصر وكده مش هينفع، ليس لدي فيس بوك، فأحد أصدقائي أرسل لي ما كتبته رحاب الجمل، وقلت لها: في نقابة.. واللي عندك قوليه فيها.. واللي إنتِ كتباه ده يتمسح فورا.. والنقابة تجيبلك حقك في 5 دقائق".

تابع: "هي تقدمت بشكوى، وباسم تقدم بشكوى، ونحن أمام حلين، وهو التحقيق الذي سيبدأ فورا من الغد، أو حله بالتراضي، لأن الأمر أساء للفنانين، أكثر مما يتعرضون للإساءة، فهذا سلوك يخوف الناس مننا، فالفيلم الذي حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات الفن، وليس الحوادث، اللي بناه أجدادنا وأستاذتنا جايين نهده بتصرفات غير مسئولة".

أكد أن "الحادثة لم تكن في مكان تصوير، ولكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، فهذه سمعة بلد، النقابة تقدر تخلي الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتي والأمر يزداد كل ساعة".

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.