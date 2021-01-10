مي عمر بـ"جيب" قصير وناهد السباعي تمارس "اليوجا".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت مي في الصورة بشكل أنيق، مرتدية "جيب" قصير.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة "خيل" من أمام البحر.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة بفستان قصير.

جيهان خليل

نشرت المطربة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ وجذاب.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

سميرة سعيد

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "كمامة"، حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال ممارستها رياضة "اليوجا".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.