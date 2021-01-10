فيديو.. رحاب الجمل عن خناقتها مع باسم سمرة: حشيش وألفاظ خارجة وكله متسجل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل المشاجرة التي حدثت مع الفنان باسم سمرة وأثارت جدلا واسعا.



وقالت "رحاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "كان عندنا بروفة لفيلم سينمائي، منتجة العمل

قررت إننا ناخد قاعة في مكان عام علشان مقر الشركة صغير".



واضافت:"روحنا أحد الفنادق، واجتمعنا كلنا وحضر باسم سمرة، ومن أول ما دخل وكلنا لاحظنا أنه

عصبي جدا، وحصل موضوع لف السجائر والحشيش وكله مسجل على الكاميرات وأنا بلغت نقيب الممثلين بكل اللي حصل".



وتابعت: "كلنا اعترضنا علشان شكلنا قدام الناس، وبدأ يثور علينا كلنا، وكان فيه عصبية شديدة، وبدأ يزعق ويشتم الكل بألفاظ بشعة جدا، وطلب إنه يشرب حشيش".

