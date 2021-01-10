المشاهير يغرّدون احتفالًا بتعليق حساب ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توجّه العديد من المشاهير إلى تويتر للتغريد احتفالاً بتعليق حساب الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن موقع تويتر يوم الجمعة عن حظر حساب ترامبK مفسّراً أن القرار اتخذ للحدّ من مخاطر “المزيد من التحريض على العنف”.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قيام أنصار الرئيس المنتهية ولايته، والبالغ من العمر 74 عاماً بأعمال شغب في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة.

بينما كان لدى الرئيس أكثر من 88.7 مليون متابع، أوضحت العارضة كريسي تيغن والممثلة صوفيا فيرغارا أنهما لن تشتاقان لحضوره في المنصة مغرّدتان ضحكاً شديداً.

وقامت الممثلة بنشر صورة لترامب واضعاً نظارات وشارب، كاتبةً: “عندما يغرّد ترامب من حسابٍ آخر”.

أمّا الممثلة والمغنية بيت ميدلر فشكرت مؤسس الموقع، جاك دورسي، كاتبةً: “يا إلهي لقد حدث ذلك حقاً، شكراً يا جاك”.

وعبّرت جيسيكا ألبا عن رأيها في إنستغرام، كاتبةً: “أخيراً”، فيما تساءل الممثل كريستوفر غورهام: “يعتبر وجوده على تويتر خطيراً ومع ذلك لا يزال رئيس الولايات المتحدة؟”.

وسخر مارك هاميل، مغرداً: “لقد ازداد يوم أحدهم سوءاً”.