تامر حسني “واجهة مصر” في أغنية كأس العالم لكرة اليد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة مميّزة لجمهوره، أعلن النجم المصري تامر حسني عن اختياره كواجهة فنية مصرية لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد.

وكشف تامر حسني من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي عن أن الأغنية ستحمل اسم “إرفع إيدك”، وسيقدّمها لأوّل مرّة في حفل الإفتتاح الذي تستضيفه مصر هذا العام، وسيقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وأضاف تامر أنه اختار مغني الراب مروان موسى والمغنية الشابة هدى الشربيني لمشاركته في الأغنية. وأشار إلى أنه تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أشرف حمدي، قائلًا: “تشرفت بإختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (إرفع إيدك) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام وايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهره وتم تصوير الأغنيه واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزيه الكليب من اخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وبشكر كل القائمين على العمل وشكر خاااااص اوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف”.

نفيد بالذكر أن تامر حسني طرح منذ أيام فيديو كليب أغنية “خليك فولاذي” من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم. وظهر تامر في الكليب على سطح أحد المباني وتحيط به شاشات كبيرة من كل الإتاجاهات، يتم عبرها عرض مشاهد حصرية من فيلم “مش أنا”، والمنتظر عرضه قريبًا في السينمات العربية.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد “خليك فولاذي” 11 أغنية وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، و“طمعتيني”، و“قد الفراق”، و“خليك فولاذي” بالإضافة إلى أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.