شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون محظوظة بفترة حملها الأول.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية إيما ستون العديد من المواقع الفنى خلال الأسبوع الماضى وذلك بعد ان كشفت التقارير أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها ديف مكارى، ولأن الزوجين يسعيان دائما للحفاظ على خصوصية علاقتهما سيزيدان خلال الفترة المقبلة حرصهما للحفاظ على مزيد من الخصوصية بعد إعلان حمل الممثلة تستعد هى ومكارى ليصبحا أبوين.

وقد صرح مصدر لـ "E! " أن ستون "متحمسة للغاية بشأن حملها وما سيحدث لاحقا "، مضيفا أن الممثلة قضت معظم وقتها خلال الفترة الماضية بمنزلها فى ماليبو ولا تسافر إلا محليا فقط.

وأضاف المصدر أن نجمة الأوسكار الشهيرة إيما ستون شعرت بأنها محظوظة لأنها لم تكن مضطرة لتصوير أحد الأعمال الفنية خلال فترة حملها ، فهى طالما أرادت تأسيس عائلة ولم تستطع أن تنتظر حتى تصبح أما"، و استكمل المصدر: " لقد شعرت بأنها محظوظة جدا لأنها كانت فى المنزل خلال هذه الفترة الماضية ولم تكن تعمل لأيام طويلة".