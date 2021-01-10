شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة عن رحاب الجمل: "جبتها قبل كده من القسم وآى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وابسط من كده.. الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى.. لان فيه تظبيط فى الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".

وتابع :"أخر مرة جيبها من القسم.. لأن جوزها كان نصاب وماشى بـ2 لاسلكى ورحت جبتها من القسم وكانت ملهاش ذنب، أى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت.. وبحترم النقابة جدا فى قرارها".