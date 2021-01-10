شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حسن الرداد والفنان ينعيها: مع السلامة يا أغلى وأطيب أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة الفنان حسن الرداد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفنان بموقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب منشورا، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".





ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم حسن الرداد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، بعد انسحاب الفنان هانى سلامة لأسباب غير واضحة، كما تم التعاقد مع الفنانة مى عمر على دور البطولة النسائية، كما سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعدادا لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العدل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.





وكانت آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي"، وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.