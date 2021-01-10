شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بسمة بوسيل مع الحيوانات فى نزهة بأحد المنتجعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى في أحدث ظهور لها خلال أكثر من صورة مع الحيوانات والطيور أثناء زيارتها لأحد المنتجعات، واتضح عليها الاستمتاع بتلك الرحلة التي شاركت بها متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل، قد ظهرت مؤخراً مع زوجها الفنان تامر حسنى، حيث استمتعا بوقتهما خلال الرقص معًا وسط مجموعة من الأصدقاء على أغنية المسلسل الإسبانى "la casa de papel" الشهيرة "bella ciao"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع عرض أجزائه الأربعة، وهو المسلسل الذى لاقى رواجًا واسعًا لدى الجمهور المصرى والعربى بشكل عام.

من ناحية أخرى علق الفنان تامر حسني على اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مساء اليوم: "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك)".



بسمة بوسيل فى صورها الأخيرة

وأضاف: "كأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام، وأيضا سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وتم تصوير الأغنية، واخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى، وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية".

وتابع: "الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وبشكر كل القائمين على العمل، وشكر خاص أوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف، الأغنية من كلمات/ منة القيعي، ألحان/ إيهاب عبد الواحد توزيع / علي فتح الله".



بسمة بوسيل خلال أحدث ظهور له

ووقع الاختيار على النجم تامر حسني ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة، وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر.



بسمة بوسيل واستمتاعها برحلتها الأخيرة



بسمة بوسيل