شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد: هادى الجيار صحته مستقرة ومش على جهاز التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان فتوح أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن الفنان هادى الجيار حاليا فى حجرة العناية المركزة ولكن حالته الصحية مستقرة منذ مساء امس، وغير خاضع لجهاز التنفس الصناعى، مؤكدا على أن سبب دخولة العناية المركزة هي خضوعه لإجراء عملية قلب مفتوح قبل فترة مما يزيد من الحالة صعوبة، مضيفا أن هادى الجيار كان قد اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل الإصابة بالفيروس .

على جانب آخر، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار الذى تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن حالة الفنان هادي الجيار اليوم أفضل من الأمس، مناشدًا جمهوره بدعمه بالدعاء.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في الحالة الصحية للفنانة يسرا، وهناك تحسن أيضًا في حالة الفنانة فيفي عبده.