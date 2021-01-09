شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى فى أحدث صور لها أثناء ممارسة اليوجا: كن جميلاً ترى الوجود جميلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تحرص الفنانة ناهد السباعى على مشاركة متابعيها عبر السوشيال ميديا بلحظات ممارستها للرياضة بصفة عامة حيث تعد من أكثر الفنانات ممن يهتممن بممارسة اليوجا مثلما ظهر مؤخرًا عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام حينما ظهرت خلال صورة علقت عليها وكتبت: "كن جميلًا تري الوجود جميلا".



الفنانة ناهد السباعى

وحرصت الفنانة ناهد السباعى قبل أيام على الاحتفاء بمناسبة عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين من خلال حسابها على على موقع إنستجرام، حيث اختارت صورة لهما معًا من فيلم "يوم للستات"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بى منذ البداية، والتي أعطتنى فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام"، وأضافت: "أتمنى أن يجلب هذا العام لك كل الفرح والنجاح".



صورة أخرى من جلسة ناهد السباعى فى ممارسة اليوجا

كما سبق واسترجعت الفنانة ناهد السباعي، ذكريات طفولتها، بصورة من دولاب الذكريات بالأبيض والأسود، حيث نشرت صورة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مع والدها المخرج الراحل مدحت السباعى، ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك بعد إثارتها قلق متابعيها بعد ظهورها بصورة بالجبس حول ذراعها ويدها، لتعلن إصابتها بكسر في ذراعها، وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله".

يذكر أن ناهد السباعى شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.