شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يقدم شكوى ضد رحاب الجمل.. أشرف زكى يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن باسم سمرة تقدم بشكوى رسميا ضد الفنانة رحاب الجمل يتهمها بالتشهير به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه سيتم التحقيق فى مسألة الخلاف بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل وتبادلهما الاتهامات والألفاظ الخارجة، معقبا : "مينفعش نهاجم أو نتجاوز ضد بعض علي السوشيال ميديا والمتضرر عليه التقدم بمذكرة للنقابة للتحقيق فيها.. لن نسمح بأن نكون مادة للناس، والمفروض الحفلة تبقى على صحفات الفن مش صفحات الحوادث".