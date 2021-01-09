شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي يغادر العناية المركزة بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل الإعلامي وائل الإبراشى، للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذى أدخله العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الفترة الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية.





ونشر الناقد طارق الشناوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "صديقي العزيز وائل الابراشي، إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره، تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة"

وفى وقت سابق، أكد الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى زايد التخصصي تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشى، موضحًا أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم منذ دخوله إلى المستشفى متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.

وقال هجرس إن هناك تحسنا يطرأ يوميا على حالة الإعلامي وائل الإبراشي وسوف يخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام.

ويتماثل الإعلامى وائل الإبراشى للشفاء من فيروس كورونا، وحالته الصحية أصحبت مستقرة الآن، وفقا لما ذكرته فاطمة قنديل المعدة ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإبراشى بالتلفزيون المصرى، وعن خروجه من المستشفى، قالت "قنديل": "لازال متواجدا بالمستشفى كما أن الأطباء لم يحددوا موعدا لخروجه"، مضيفة: "هو الآن حالته مستقرة ويتحسن بفضل الله".