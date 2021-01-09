شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدتا فادية عبد الغني: بنقولها يا "فوفو" وبنحب "المحشى" من إيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فادية عبد الغني

حلت حفيدتا الفنانة فادية عبد الغني ضيفين على برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة DMC، وكلاهما أشارا إلى أنهما يناديان عليها بـ "فوفو" كما أنهما وصفاها بالطباخة الشاطرة وأكثر أكلة يحبونها منها هي "المحشى".

وأضافت "جنة" حفيدة الفنانة الكبيرة فادية عبد الغني، أنها تعشق كل أعمال جدتها وتحرص على مشاهدتها دائما أبرزهم، مسلسل "المال والبنون"، مسلسل "عائلة الحج متولى"، مسلسل "دلع البنات"، فيلم "يا أنا يا خالتى"، وغيرهم من الأعمال المميزة التي قدمتها لخال مشوارها الفني



فادية عبد الغني

وقالت الفنانة فادية عبد الغني للإعلامى رامى رضوان: غيابى عن الساحة الفنية مش ذنبى، أنا موجودة وأعمالى بتتذاع وشغلى مالى القنوات، وأعمالى رغم إن عدى عليها سنين وعمر كبير إلا أنها ليها تأثير كبير على الجمهور وبتتشاف، وداعبته قائلة: "الظاهر معمولى عمل على قرموط بيجرى فى ميه".



فادية عبد الغني مع رامي رضوان

وتابعت فادية عبد الغني، كل سنة بيتعرض عليا حاجات، وأنا بعتبر نفسى عملت حاجات كويسة ربع صفحة في تاريخ الفن، ومش عاوزة أبوظ أو أقلل من قيمة اللى عملته، لأن كل اللى بيتعرض عليا بحس إنى داخلة (فسوخة) في الحكاية وخلاص، لأن أنا أعتقد إن عندى قدرة كويسة إنى اتحط في المكان المناسب".