شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تجسد شخصية كوميدية فى فيلم "عروستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة صابرين ضمن أحداث فيلم "عروستى" شخصية كوميدية، ووهو دور مختلف عليها، ويشاركها في بطولته كل من الفنان أحمد حاتم وزينب غريب وجميلة عوض ومروان يونس، وتأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.

وتستعد صابرين كذلك لفيلم ثانى خلال الأسابيع المقبلة، وهو"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.

وروت صابرين مؤخراً كواليس إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON": "فجاة تحول البيت إلى مستشفى والدنيا كلها بتبقى في أزمة كبيرة رغم أني طول الوقت بتبع الإجراءات الاحترازية لكن في نفس الوقت كان عندى شك، إها مش هتيجي ليا وده عدم وعي وعدم إدارك كفاية"، مضيفة: "أنا مش عارفة ليه كل الناس بتستبعد إصابتها بكورونا لازم كل الناس تعمل إجراءات أكتر لتجنب الإصابة، كاشفة أن الفيروس لم يصبها فقط بل جميع أفراد عائلتها".

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل ليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.