شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه حاتم: بتمنالكم أيام سعيدة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان السوري جورج وسوف بحفل خطوبة ابنه حاتم على خطيبته أمال حلاوي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، صورتين لابنه حاتم بصحبة خطيبته، وقد لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيه.

وكتب المطرب السوري جورج وسوف عبر تويتر قائلاً: "بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن أيام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة.. خطوبة.. 2021.. جورج وسوف".



جورج وسوف عبر تويتر

وفي ديسمبر الماضي، احتفل الفنان جورج وسوف عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بخطوبة ابنه جورج جونيور وسوف، على إلينا سيركيس، ووقتها نشر الفنان جورج وسوف عدة صور تظهر ابنه جورج جونيور وسوف بصحبة إلينا سيركيس، خلال حفل صغير، نظرا للظروف الحالية التى يمر بها العالم، جراء جائحة فيروس كورونا.

وكتب وسوف على الصور: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية، كما وجه الفنان الشهير رسالة إلى ابنه وخطيبته قائلا: "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".



ابن جورج وسوف مع خطيبته



حاتم جورج وسوف بصحبة خطيبته

وفي وقت سابق، شارك النجم جورج وسوف، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال لقائه بعدد من الجماهير عقب إحيائه حفلا فنيا بأحد الفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة من الانقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا. وظهر جورج وسوف، خلال ركوبه السيارة، كما تبادل التهانئ مع الجماهير، وعلق قائلاً عبر حسابه: "على الطريق بعد خروجي من الحفلة بدبي".