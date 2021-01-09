أشرف زكي: باسم سمرة قدّم شكوى للنقابة ضد رحاب الجمل يتهمها بالتشهير بسمعته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة اتهام الفنانة رحاب الجمل لزميلها باسم سمرة بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم "الديك العياط".

وأضاف زكي، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" أنه رفض تصعيد الأزمة للنائب العام نظرا لأن الأزمة يفترض أن تكون شأنا داخليا في النقابة، ولكن نظرا لأن الفنانة لجأت للسوشيال ميديا، وصلت الأزمة لهذا الحد.

تابع: "أوجه تحذير شديد اللهجة.. لو أي فنان نال من زميل له على السوشيال ميديا سيكون ردي عنيف جدا، في نقابة وأنا أجيبلك حقك، وأنا شخصيا أتمنى الموضوع ده يتلّم داخليا، إحنا أسرة فنية، وإذا كان في حد غلط في التاني يتعاقب".

وكشف أن كلا من رحاب الجمل وباسم سمرة قدّما للنقابة شكوى ضد بعضهما، وقال: "مش رحاب لوحدها اللي قدّمت شكوى، باسم هو كمان قدّم شكوى يتهمها فيه بالتشهير به وبسمعته وأعراضه وبناته وحاجات كده".

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.